Москву в 2019 году посетили 25 млн человек

20.01.20 14:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 января. Interfax-Russia.ru - Комитет по туризму Москвы наградил лучших журналистов за освещение темы столичного туризма и гостеприимства.

Комитет по туризму Москвы отметил работу журналистов, которые пишут на тему развития туризма в столице. Благодарности восьми представителям ведущих информационных агентств, печатных изданий и телеканалов вручила заместитель председателя комитета Татьяна Шаршавицкая. Среди лауреатов - шеф-редактор портала "Интерфакс-Туризм" Юлия Батырь.

"По предварительным данным, число туристов из России и из-за рубежа, посетивших Москву в 2019 году, составило 25 миллионов человек. Туристы со всего мира сегодня получают положительные впечатления и приобретают уникальный опыт, путешествуя в Москву", - отметила Шаршавицкая на торжественной церемонии награждения.

"Сегодня вы способствуете созданию имиджа столицы, освещаете тему развития туризма Москвы. От всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов, легкого пера и реализации всех намеченных планов!", - сказала она.

Достижения журналистов были отмечены 17 января на приеме в честь Дня российской печати, организованном Союзом журналистов Москвы.