Более 3,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в 2019 году

20.01.20 15:24

© РИА Новости. Виталий Белоусов

20 января. Interfax-Russia.ru - В Московской области в 2019 году в рамках прививочной кампании против гриппа вакцинопрофилактику прошли свыше 3,5 миллиона человек - более 2,5 миллионов взрослых и около 980 тысяч детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Для удобства жителей в минувшем году мы продлили прививочную кампанию против гриппа - сделать прививку можно было до конца года. В популярных общественных местах - вблизи торговых центров и железнодорожных станций - работали мобильные комплексы, в них вакцинацию прошли более 40 тысяч человек. Кроме того, мы впервые использовали современную, четырехвалентную вакцину против гриппа "Ультрикс", которая действует сразу против четырех штаммов вируса", - цитирует министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову пресс-служба.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент вакцинация - единственный надежный способ защититься от гриппа и его последствий. Главную опасность для человека представляет не сама болезнь, а осложнения, к которым она может привести. Благодаря прививке, организм формирует иммунитет к вирусной инфекции.