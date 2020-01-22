Российские ученые планируют в течение полугода создать вакцину против китайского коронавируса

22.01.20 07:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

22 января. Interfax-Russia.ru - Создание и проведение цикла исследований российской вакцины против обнаруженного в Китае коронавируса займет не менее полугода, при этом ученые считают, что это должно стать одной из приоритетных тем в национальном здравоохранении, так как дальнейшее поведение вируса непредсказуемо, сообщает в среду газета "Известия".

"Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств", - говорится в публикации со ссылкой на Центр стратегического планирования министерства здравоохранения РФ.

Издание напоминает, что 21 января Минздрав заявил о начале работ по созданию российской вакцины против нового коронавируса.

"Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга. Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов", - заявил в беседе с газетой заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин.

По мнению эксперта, разработка препарата займет до трех месяцев. Полный цикл создания вакцины, включая все исследования, может длиться не менее полугода. Средства потребуются значительные, но их необходимо выделить, отмечается в статье.

"Это должна быть одна из самых приоритетных тем (в национальном здравоохранении - ИФ). Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России. Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан. Но если вирус проникнет в РФ, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением", - подчеркнул Шипулин.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце прошлого года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV (геном вируса уже расшифрован и опубликован).