Замену министров соцблока в правительстве РФ Госдума считает оправданной

22.01.20 08:44

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

22 января. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обновление состава кабинета министров соответствует ожиданиям депутатов.

"Можем сказать, что председатель правительства услышал депутатов Госдумы и принял решение, чтобы новые люди занимались вопросами образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы", - сказал Володин журналистам во вторник.

Он напомнил, что при обсуждении кандидатуры на должность председателя правительства Дума участвовала в даче согласия на назначение Михаила Мишустина.

"Мы говорили о проблемах в ряде сфер, прежде всего социальных, здравоохранении, культуре и подчёркивали, что было бы правильно это обязательно поправить, потому что это касается огромного количества людей", - напомнил спикер Госдумы.

Он считает, что такая коммуникация с председателем правительства - "это крайне важно, потому что депутаты транслируют запросы общества, граждан".

"Когда мы видим, что кандидат на пост председателя правительства слышит, и дальше следуют кадровые решения, - можно говорить о том, что начавшийся диалог достаточно эффективен и показывает, что премьер слышит депутатов", - сказал Володин.

По его словам, депутаты надеются, что "начавшийся диалог будет в будущем продолжен".

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал оправданной замену министров социального блока в новом составе правительства РФ.

"Достаточно серьезно обновился состав кабинета министров в принципе, это ожидаемо, учитывая критику и запросы общества на обновление", - сказал Нилов во вторник "Интерфаксу".

По его мнению, ушли "должностные лица, которые постоянно находились в публичной плоскости и формировалось определенное раздражение со стороны граждан в связи с тем, что проблем очень много в социальной сфере".

При этом как глава комитета, который плотно взаимодействовал в основном с министерством труда и министром Максимом Топилиным, Нилов согласился, что действительно, в обществе много вопросов, много проблем, но, по его мнению, "чаще всего они конечно, связаны с нехваткой финансирования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях".

"Во взаимодействии с министерством труда под руководством Топилина, что отличительно, хоть я и представляю оппозиционную фракцию, комитет никогда не испытывал какого-то надменного отношения, хамства и нежелания работать, а только наоборот", - сказал Нилов.

"Что касается нового назначенного министра Антона Котякова, мы с ним тоже взаимодействовали каждый раз, когда вносился бюджет и на комитете рассматривались поправки к нему", - сказал глава комитета.

Нилов также отметил, что "Котяков не из социальной сферы, и переходит на пост министра труда немного из другой области". "Но я полагаю, что его министерский опыт в этом поможет и в реализации нацпроектов, и реализации послания президента, в реформировании социальной сферы", - сказал глава комитета.

Накануне стал известен состав нового правительства РФ. Своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова.

На посту министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова заменил ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Вместо Ольги Васильевой на посту министра просвещения будет руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Путин также назначил нового министра труда и социальной защиты - вместо Максима Топилина ведомство возглавит замминистра финансов Антон Котяков.