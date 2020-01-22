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22.01.20 11:43
Зюганов: новое правительство должно обеспечить честное расходование госсредств
"Для меня главный вопрос в отношении правительства не кто, а что и как они будут делать", - сказал Зюганов журналистам в среду.
По его словам, один из основных вопросов, который предстоит решать правительству, - кредитно-денежная политика.
"Без наведения элементарной бюджетной дисциплины, хотя бы честного расходования государственных средств, двигаться вперед невозможно", - сказал руководитель партии.
Он также считает, что новому правительству следует решить вопрос с утечкой финансов из РФ. "Сколько за три года умыкнули из страны денег? 8,3 триллиона, полбюджета сперли. Кто-то пострадал, с кого то спросили?" - отметил Зюганов.
Комментируя назначения в правительстве Михаила Мишустина, лидер КПРФ раскритиковал проводимую в стране налоговую политику.
"Налоговая политика в стране абсолютно никуда не годится, за пять лет удвоили поборы с граждан страны и не дают никому свободно дышать", - сказал Зюганов.
Во вторник премьер-министр Мишустин представил новый состав правительства.
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