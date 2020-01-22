Ушедший в аппарат правительства РФ Левин обещает эффективное взаимодействие с парламентом

22.01.20 13:31

© РИА Новости. Евгений Биятов

22 января. Interfax-Russia.ru - Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, который перешел на работу в аппарат правительства, выступая на заседании Госдумы в среду, пообещал обеспечить эффективность взаимодействия правительства и парламента.

"Я благодарю все фракции за сотрудничество, благодарю членов фракций, входивших в комитет. (...) В новой должности я буду делать все возможное, чтобы максимально обеспечить эффективность работы по взаимодействию с парламентом", - сказал он.

На заседании Думы также было предложено рассмотреть в среду заявление Левина о сложении депутатских полномочий и полномочий главы комитета.

В среду новый премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина заместителем главы руководителя аппарата правительства. В Думе ожидают, что после ухода Левина в правительство думский комитет по информационной политике возглавит "единоросс" Александр Хинштейн.