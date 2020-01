Суд признал, что арестованные акции кипрских компаний не принадлежали Абызову

24.01.20 11:12

24 января. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в пятницу фактически оставил в силе решение об аресте ценных бумаг, наложенном в рамках расследования дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

"Постановление Пресненского суда Москвы от 11 июня о наложении обеспечительных мер на ценные бумаги изменить, исключить их принадлежность Абызову, установив срок ареста до 25 июня", - огласила судья.

Таким образом, суд согласился, что арестованные ценные бумаги принадлежат третьим лицам и не являются собственностью экс-министра.

При этом суд частично снял арест с ряда ценных бумаг. Однако, как позже пояснили адвокаты, это техническая мера, так как данные облигации уже погашены и поступившие по ним деньги находятся под арестом.

11 июня 2019 года Пресненский суд Москвы наложил обеспечительный арест на ряд ценных бумаг компаний, в том числе 5 млрд 140 млн облигаций компании "Besta Holdings Limited", 2 млрд 30 млн облигаций "Alinor Investments Limited", 6 млрд 820 млн облигаций "Kullen Holdings Limited", 1 млрд 80 млн облигаций "Lisento Investments Ltd", 2 млрд 180 млн компании "Vantroso Trading Ltd", номинальной стоимостью 0,01 евро и 500 тысяч облигаций компании "Vantroso Trading Ltd", номинальной стоимостью 100 долларов. Данные облигации находились на счетах Совкомбанка, суд запретил Абызову пользоваться этим имуществом.

Номинальная стоимость арестованных ценных бумаг составляет более 172 млн евро и 50 млн долларов.

В ходе заседания, защита настаивала, что следствие ошибочно считает арестованные ценные бумаги имуществом Абызова, тогда как их собственником являются третьи лица. "В материалах нет ни одного доказательства, что имущество принадлежит Абызову", - заявил в суде защитник.

В свою очередь следователь настаивал, что Абызов является фактическим бенефициаром и собственником арестованных ценных бумаг. Прокуратура поддержала следователя. Однако суд встал на сторону защиты.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.

К настоящему времени ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 280 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками - членами ОПС - путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК".

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме порядка 27 млрд рублей.