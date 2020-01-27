Найден отец, оставивший детей в "Шереметьево"

27.01.20 14:05

© РИА Новости. Максим Блинов

27 января. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту "Шереметьево" 26 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова.

"Нашли папу. В ближайшее время будет информация, какие в отношении него будут меры. Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением, возбуждена соответствующая статья", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в Химках.

Между тем стало известно, что мама оставленных в "Шереметьево" мальчиков выразила готовность забрать детей в свою новую семью. Об этом сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

"Мама выразила полную готовность забрать ребят в свою новую семью. У нее второй брак, они официально зарегистрированы, ждут еще одного ребенка. Семья хорошая", - сказала Петухова.

Женщина с новым мужем также проживает в Комсомольске-на-Амуре. Она не лишена родительских прав.

"После развода у них с первым мужем была договоренность, что дети остаются с ним. Но о том, что он собирается увезти их в Москву, она не знала", - подчеркнула Петухова.

В настоящее время мать мальчиков оформляет доверенность, чтобы детей привезли из Москвы в Хабаровск.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко сказала агентству, что специалисты готовы оказать матери всю необходимую помощь.

"Наши психологи готовы поработать с мамой и детьми, помочь им наладить теплые взаимоотношения", - сказала Трегубенко.

Между тем детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила журналистам, что женщина уже получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей.

"Дети в последнее время жили с отцом. Психологи спрашивали у них про маму, они оба хорошо ее помнят и говорят, что мама ушла. (...) Насколько нам сейчас известно, она (мать детей - ИФ) привлекалась, как раз, по статье (...) за неисполнение родительских обязанностей, ей было вынесено предупреждение. И, насколько нам сейчас известно, по предварительным данным, но по фактуре мы не имеем на руках документов, (...) отец подавал на мать в суд о лишении родительских прав", - сказала Мишонова в понедельник журналистам.

Она уточнила, что документального подтверждения подачи заявления в суд нет, и в настоящий момент мать детей не лишена родительских прав.

Детей, которых отец оставил в аэропорту "Шереметьево", посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Посетил ребят, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", - написал Воробьев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В пресс-службе губернатора и правительства региона "Интерфаксу" сообщили, что губернатор навестил детей в больнице в Химках.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы нашли отца, оставившего своих детей в аэропорту "Шереметьево" 26 января, в ближайшее время появится информация, какие меры будут приняты в отношении него.

26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Проверки по данному факту проводят транспортное управление Следственного комитета и Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК по факту оставления в опасности малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево" возбуждено уголовное дело по ст.125 УК РФ.