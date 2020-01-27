Более половины квартир в новостройках новой Москвы уцплены по ипотеке

27.01.20 15:14

© РИА Новости. Нина Зотина

27 января. Interfax-Russia.ru - Более половины квартир в новостройках новой Москвы приобретается с помощью ипотеки, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

"Люди, приобретающие квартиры в новостройках ТиНАО, активно используют механизм ипотеки. Например, в 2019 году с привлечением ипотеки совершилось порядка 60% сделок на первичном рынке жилья в новой Москве", - отметил глава ведомства Владимир Жидкин.

По его словам, в новой Москве можно приобрести жилье от студии до многокомнатной квартиры по цене от 70 тыс. рублей за кв.м в Троицком округе и до 125 тыс. руб. в Новомосковском.

Жидкин отметил, что за семь лет, прошедших с момента присоединения новых территорий к Москве, в Троицком и Новомосковском административных округах реализовано 100 тыс. квартир в новых жилых комплексах.