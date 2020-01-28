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28.01.20 10:54

Воробьев рекомендовал областной комиссии помиловать израильтянку Иссахар

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
28 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение подмосковной комиссии по вопросам помилования в отношении израильтянки Наамы Иссахар, сообщили "Интерфаксу" в аппарате губернатора.

"Воробьев подписал заключение комиссии, рекомендовавшей помиловать израильтянку. Документ незамедлительно отправлен в администрацию президента", - сказал собеседник агентства.

Заключение о целесообразности помилования израильтянки направят в управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Таким образом, в соответствии с установленной процедурой губернатор Подмосковья направил президенту РФ представление о применении акта помилования в отношении осужденного. Документы должны быть проверены в управлении, после чего на подпись президенту вносится проект указа о помиловании.

25-летняя гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября прошлого года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7,5 лет колонии общего режима. 19 декабря прошлого года Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израильтянка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.

Президент РФ Владимир Путин 23 января после встречи с матерью Иссахар в Иерусалиме заверил, что "все будет хорошо". "Я встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху), который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения", - сказал Путин.

24 января в Кремле заявили, что процесс помилования Иссахар затормозился из-за ее нежелания написать соответствующее прошение. "Сама осужденная девушка не обращалась к президенту с просьбой о помиловании. Вот это пока весь процесс, скажем так, тормозит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В минувшие выходные дни стало известно, что Наама Иссахар подала прошение о помиловании.

27 января областная комиссия единогласно решила рекомендовать помиловать Иссахар.

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