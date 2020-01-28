В школах Смоленска 25 классов закрыты на карантин из-за ОРВИ

28.01.20 11:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 января. Interfax-Russia.ru - Карантин по ОРВИ введен в 25 классах восьми школ Смоленска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города во вторник.

"Ученики 25 классов из восьми школ находятся на карантине", - сказал собеседник агентства.

По данным областной администрации, в настоящее время в Смоленске отмечается незначительное превышение заболеваемости ОРВИ среди детей до 6 лет и школьников от 7 до 14 лет.

"По информации профильного департамента, учреждения здравоохранения области готовы к оказанию медицинской помощи независимо от числа заболевших - для госпитализации пациентов может быть дополнительно предоставлено более 1,4 тыс. коек", - говорится в сообщении обладминистрации.

В обладминистрации заверили, что в регионе созданы все условия для оперативного пополнения запаса лекарств и средств индивидуальной защиты органов дыхания в течение эпидсезона.