Оборудование для диагностики коронавируса получили омские исследователи

28.01.20 12:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

28 января. Interfax-Russia.ru - Омский научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций получил тест-систему для диагностирования коронавируса, которая дает результат уже через несколько часов, сообщил журналистам заведующий лабораторией, и.о. заведующего отделом природно-очаговых вирусных инфекций Омского НИИ природно-очаговых инфекций Валерий Якименко.

Раньше материал для исследования направлялся в новосибирский референтный центр "Вектор", на получение результатов уходило около недели.

"Если появятся люди с подозрением (на коронавирус - ИФ), мы сможем быстро это определить. В совокупности реакция от поступления образцов до результатов займет от 7 до 10 часов. Дальше будет уже дело медиков", - сказал Якименко.

Поскольку инфекция поражает дыхательную систему и распространяется аэрозольным путем, то для анализа материала с помощью тест-системы у человека берется носоглоточная проба.

"Данная тест-система ориентирована конкретно на этот вирус. Определение точное", - добавил он.

Взятые пробы будут также направляться и в Новосибирск.

По данным управления Роспотребнадзора по Омской области, сейчас специалисты ведомства осуществляют санитарно-карантинный контроль в аэропорту Омска.

"Досматриваются все международные рейсы, независимо от того, из какой страны прибывают: это Тайлан, ОАЭ, Индия, Казахстан и Вьетнам. Все рейсы чартерные, кроме Казахстана. Проводится двойная термометрия всем прибывшим пассажирам, опрос и анкетирование", - сказала журналистам начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова.

Температура у пассажиров измеряется в первый раз на борту и второй - в здании аэропорта.

"Всего с 1 января было досмотрено 33 рейса, это 5 тысяч 428 человек. 1 января, когда только начиналась ситуация с коронавирусной инфекцией, был выявлен один пассажир с небольшой температурой 37,6. Врач здравпункта поставил диагноз ОРВИ", - сообщила Шахова.

В дальнейшем в поликлинике по месту жительства пациенту подтвердили этот диагноз.

В среду в омском аэропорту запланированы соответствующие учения с привлечением всех органов, в том числе министерства здравоохранения региона и центра медицины катастроф.