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28.01.20 14:00

Эсеры хотят включить в Конституцию положение об индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
28 января. Interfax-Russia.ru - Депутаты думской фракции "Справедливая Россия" намерены внести ко второму чтению президентского законопроекта о поправке в Конституцию положения об обязательной индексации работающим пенсионерам, заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

"Одна из важнейших конституционных поправок, предложенных президентом, - о регулярной индексации пенсий россиян. Для нас очевидно, что поправка, как и сама Конституция, касается всех россиян, в данном случае всех пенсионеров, включая работающих, о чем говорилось и в ходе первого чтения поправок", - сказал Миронов, чьи слова во вторник цитирует пресс-служба партии.

"Но теперь, (...) некоторые коллеги-законодатели засомневались: затрагивает ли индексация работающих или можно их снова оставить без повышения пенсий, ссылаясь на иные федеральные нормы? Подобные разночтения недопустимы, ко второму чтению поправок их необходимо исключить, на это направлены предложения нашей фракции", - заявил лидер "Справедливой России".

Он сообщил, что во втором чтении члены фракции предлагают конкретизировать президентские поправки в Конституцию, в частности, прописать, что повышение выплат для всех пенсионеров должно проводиться ежегодно по уровню прогнозируемой инфляции.

"Такая формулировка предусматривает четкий порядок индексаций для всех. Если коллеги в Госдуме с ней не согласятся, мы будем вносить поправку в виде отдельного законопроекта об обязательном ежегодном повышении пенсий для всех получателей, и мы приложим все усилия, чтобы норма об индексации работающим пенсионерам так или иначе была принята", - подчеркнул Миронов.

В пресс-службе "Справедливой России" напомнили, что индексация выплат работающим пенсионерам приостановлена с 2016 года. В рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию заявляли, что вопрос будет решен благодаря изменениям в Основном законе. Позднее представители группы уточнили, что для этого необходимы поправки в отраслевое законодательство.

Вместе с тем в ходе прошедшего 23 января первого чтения поправок сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева заявила, что внесенные поправки в Конституцию после принятия будут обеспечивать индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Ожидается, что второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию состоится в Госдуме 11 февраля.

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