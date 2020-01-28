Родители подмосковных школьников смогут продегустировать школьные обеды

28.01.20 15:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

28 января. Interfax-Russia.ru - Родителям подмосковных школьников предоставят возможность попробовать блюда из школьного меню, посетить столовые они смогут уже в феврале, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

"Начиная с предстоящего понедельника (3 февраля - ИФ) во всех школах Московской области хотим организовать систему: в режиме каждого дня родители смогут приходить в школу на завтрак и на обед и дегустировать, оценивать школьное питание", - сказала Каклюгина на пресс-конференции в Доме правительства Московской области во вторник.

Она уточнила, что график посещения школьных столовых будут формировать классные руководители совместно с завучами таким образом, чтобы у каждого родителя была возможность хотя бы раз в течение года прийти и оценить питание.

"Тем самым, мы хотим быть открытыми. Чтобы у всех было понимание, насколько это вкусно, насколько (питание - ИФ) достаточной температуры и так далее", - отметила Каклюгина.

По словам министра, подобный опыт уже существует в одной из школ Электростали.

Ранее сообщалось, что учащиеся начальных классов в школах Подмосковья будут обеспечены бесплатным горячим питанием в 2020 году.