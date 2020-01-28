Медведев от имени Совбеза РФ поздравил полярников, работающих в Антарктике

28.01.20 15:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 января. Interfax-Russia.ru - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил российских ученых, работающих в Антарктике, с 200-летием открытия континента, передал привет от президента страны и пообещал от имени государства продолжить модернизацию экспедиционной инфраструктуры.

Медведев во вторник поговорил по телефону с начальником станции Беллинсгаузен зимовочного состава Российской антарктической экспедиции Виктором Велегиным и главой российской делегации, посещающей Антарктику, министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным.

Медведев от имени Совбеза поблагодарил всех участников экспедиции за исследовательскую работу, передал привет от председателя Совбеза, президента РФ Владимира Путина.

Медведев подчеркнул, что "государство продолжит работы по модернизации экспедиционной инфраструктуры".

В настоящее время идет работа над созданием нового зимовочного комплекса станции Восток, а в 2021 г. запланирована реконструкция сезонной полевой базы Русская, которая станет постоянно действующей зимовочной станцией.

Зампред Совбеза отметил, что предпринятые государством в последние годы усилия подтверждают серьёзность российской деятельности в Антарктике в интересах безопасности и благополучия всего мира.

В 1820 году российская экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный", совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк.

Первая Советская антарктическая экспедиция была организована в 1955 году в преддверии Международного геофизического года - крупного научного события того времени (1957-1958 гг.).

В 1992 году указом президента РФ Советская антарктическая экспедиция (САЭ) была преобразована в Российскую Антарктическую экспедицию (РАЭ). В настоящее время проводится 65-я РАЭ. В последние годы в работе РАЭ принимают участие специалисты свыше 20 научных и научно-производственных организаций Росгидромета, Роснедр, Росрыболовства, Роскосмоса, Росавиации, Росреестра, Минобороны России, Минобрнауки России и Российской академии наук.

В Антарктиде работают пять зимовочных станций: Мирный, Восток, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Прогресс, а также пять сезонных полевых баз: Молодежная, Оазис Бангера, Русская, Ленинградская, Дружная-4.

На российской станции Беллинсгаузен в сезонный период проводятся широкие исследования в области гляциологии, палеогеографии, геоботаники, биологии морских млекопитающих и птиц, геодезии, микробиологии. В 2010 году на станции был введен в эксплуатацию комплекс аппаратуры спутниковой группировки навигационной системы ГЛОНАСС.

В 2004 году с благословления Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II здесь был открыт православный храм Святой Живоначальной Троицы, духовное окормление которого возложено на Троице-Сергиеву Лавру (г. Сергиев-Посад, Московская область).

В честь 200-летия открытия Антарктиды 8 января 2020 г. на станции был открыт памятник Беллинсгаузену, полученный в дар от Международного общественного Института Беринга-Беллинсгаузена.