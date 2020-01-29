Детей в Москве в 2019 году родилось больше, чем в предыдущем

29.01.20 08:09

© РИА Новости. Александр Кондратюк

29 января. Interfax-Russia.ru - В столичных отделах ЗАГС в прошлом году зарегистрировали 137 355 актов о рождении, сообщил сайт мэрии Москвы в среду.

Это более чем на 3,5 тыс. больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении.

Мальчиков в 2019 году родилось больше (70 672 или 51,5%), чем девочек (66 683 или 48,5%).

По данным мэрии, пик рождаемости пришелся на летние месяцы - июль и август - более 13 тыс. детей.

В Москве на свет в 2019 году появились двойни (1834), тройни (25) и четверни (две).

Возраст 60% родителей новорожденных - от 25 до 34 лет. Еще почти треть мам и пап - старше 35 лет, уточняют в горадминистрации.