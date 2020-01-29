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29.01.20 08:09
Детей в Москве в 2019 году родилось больше, чем в предыдущем
Это более чем на 3,5 тыс. больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении.
Мальчиков в 2019 году родилось больше (70 672 или 51,5%), чем девочек (66 683 или 48,5%).
По данным мэрии, пик рождаемости пришелся на летние месяцы - июль и август - более 13 тыс. детей.
В Москве на свет в 2019 году появились двойни (1834), тройни (25) и четверни (две).
Возраст 60% родителей новорожденных - от 25 до 34 лет. Еще почти треть мам и пап - старше 35 лет, уточняют в горадминистрации.
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