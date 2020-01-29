Десять пассажиров автобуса госпитализированы после ДТП в Подмосковье

29.01.20 09:38

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 января. Interfax-Russia.ru - Десять человек отправлены в больницы после аварии с участием автобуса и нескольких автомобилей в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" во вторник вечером в ГИБДД РФ.

"28 января в 20.45 на 2-м километре Расторгуевского шоссе водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, при обгоне выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автобусом Mercedes и автомобилем "ГАЗ", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП десять пассажиров автобуса госпитализированы, добавили там.