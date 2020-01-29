Коронавирус у госпитализированных жителей Воронежа пока не подтверждается

29.01.20 09:58

© РИА Новости. Николай Хижняк

29 января. Interfax-Russia.ru - Первые лабораторные анализы госпитализированных накануне воронежцев, побывавших в Китае, показали наличие у них гриппа А и риновируса.

"Были проведены анализы на острые респираторные вирусные инфекции и грипп. У заболевшей женщины выделен вирус гриппа А, у мужчины - риновирус", - сообщил глава управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев в интервью, размещенном в официальном телеграм-канале облправительства.

Он отметил, что окончательный диагноз пациентов будет установлен в ближайшие дни.

"Окончательное решение (по постановке диагноза - ИФ) будет принято после получения результатов из соответствующих центров. Результаты будем ожидать в течение ближайших нескольких дней", - сказал Механтьев.

Как сообщалось, накануне в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ - недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. При госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты. Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ у госпитализированных, в срок до трех дней будет проведен анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора, соответствующие пробы уже готовятся.