Сдержать натиск инфекции: Забайкалье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса
  
Шутка с последствиями: глава Чувашии Игнатьев лишился своей должности из-за неудачной шутки
   
Попытка не удалась: в ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
29.01.20 12:09

Томские власти скорректируют стратегию развития региона на 10 лет с учетом нацпроектов

© РИА Новости. Сергей Черных
29 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты фонда "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" сформируют новую программу развития Томской области, рассчитанную до 2030 года, следует из материалов на сайте Госзакупок.

Специалисты фонда проведут анализ работы действующей стратегии и оценят текущее состояние социально-экономического развития Томской области.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, последний раз стратегию развития региона актуализировали в 2015 году.

"В результате актуализации стратегии планируется определить приоритетные проектные направления и проекты, которые повысят вклад региона в достижение национальных целей стратегических задач развития страны. Также это позволит Томской области занять конкурентные позиции на товарных рынках и новых нишах экономики", - пояснил Антонов.

В частности, томские власти помимо основного, сырьевого сектора экономики (добыча полезных ископаемых, лесная промышленность) будут активно развивать новые отрасли.

По словам замгубернатора, регион сохранит выбранный ранее курс развития, но, обновляя стратегию, Томской области придется учесть современные реалии.

"Значение регионов существенно меняется, и это должно отразиться в новой стратегии. С одной стороны, региону потребуется мобилизация внутренних ресурсов, а с другой, - появятся новые возможности для межрегиональных сотрудничеств и привлечения федеральной поддержки на реализацию крупных проектов", - добавил замгубернатора.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.01.20 16:10
Для проезда в Москве и Подмосковье сделают единую транспортную карту
.
  29.01.20 15:32
Голикова: риск проникновения в Россию нового коронавируса существует
.
  29.01.20 15:03
СКР намерен предъявить обвинение задержавшим Голунова полицейским
.
  29.01.20 14:29
Защита обжаловала приговор генералу Чваркову, осужденному за мошенничество
.
  29.01.20 12:45
Завод по производству лекарств построят в Зеленограде
.
  29.01.20 12:37
Песков: у Кремля нет намерений и возможностей вмешиваться в расследование "дела Голунова"
.
  29.01.20 12:34
Собянин и Зёдер подписали заявление о сотрудничестве между Москвой и Баварией
.
  29.01.20 12:21
Суд признал банкротом московское ООО "Кристалл-Лефортово"
.
  29.01.20 11:48
На городских водоемах в Москве за год спасено более 100 человек
.
  29.01.20 11:44
Кучерена предложил привлечь к ответственности по "делу Голунова" полицейских начальников


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket