Суд признал банкротом московское ООО "Кристалл-Лефортово"

29.01.20 12:21

Фото Сергея Ашмарина

29 января. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы 27 января признал несостоятельным (банкротом) московское ООО "Кристалл-Лефортово".

Как сообщается в информации на сайте суда, суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на 6 месяцев и утвердил конкурсным управляющим Илью Софонова, который ранее был временным управляющим. Его отчет о проделанной работе суд назначил на 12 августа.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в начале октября 2018 года принял к производству заявление ООО "Кристалл-Лефортово" о собственном банкротстве. В своем заявлении должник указал, что по состоянию на 28 сентября 2018 года размер требований основных кредиторов, которые им не оспариваются, составляет 2,96 млрд рублей. При этом стоимость принадлежащих компании активов согласно бухгалтерскому балансу составляет 1,2 млрд рублей. У должника есть дебиторская задолженность и денежные средства на расчетных счетах в общей сумме 879,1 млн рублей.

Поскольку имущества должника недостаточно для погашения задолженности, компания обратилась в суд с заявлением о банкротстве.

Суд 18 марта 2019 года признал заявление обоснованным и ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Временным управляющим был назначен Софонов.

В материалах дела говорится, что суд 10 июля 2019 года признал обоснованным и включил в реестр компании 585,5 млн рублей долга физлицу, 20 августа - 12,8 млн рублей долга ФНС, 20 сентября - требование банка "ФК Открытие" на 21,1 млн рублей, 18 октября - долг банку ВТБ в размере 1,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Московской области 2 июля 2019 года признал несостоятельным (банкротом) Группу компаний (ГК) "Кристалл-Лефортово" и открыл в отношении нее конкурсное производство.

В материалах дела говорится, что суд 8 октября 2019 года признал требования ВТБ о банкротстве ООО "ГК Кристалл-Лефортово" обоснованными, ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил требование банка в размере 1,2 млрд рублей в реестр кредиторов компании.

Арбитражный суд Московской области 10 декабря 2018 года подтвердил долг ООО "ГК "Кристалл-Лефортово" перед кредиторами на 301,2 млн рублей. Так, суд 10 декабря 2018 года включил в реестр кредиторов должника требования АО "Росспиртпром" в размере почти 143 млн рублей, а также требование ВТБ на 158,2 млн рублей.

Суд 25 декабря 2018 года также включил в реестр кредиторов ООО "ГК Кристалл-Лефортово" требования банка "Ак Барс" в размере 1,3 млрд рублей, Восточного экспресс банка - на 355,6 млн рублей, а 9 января 2019 года - требование Промсвязьбанка в объеме 348,6 млн рублей.

9 апреля 2019 года суд включил в реестр кредиторов ГК "Кристалл-Лефортово" долг перед банком "Объединенный финансовый капитал" (ОФК) в лице ГК "АСВ" (конкурсный управляющий) в размере 8,8 млрд рублей, в том числе 7,7 млрд рублей основного долга.

В марте 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что группа "Кристалл-Лефортово" оказалась в сложной финансовой ситуации "в связи с крахом дистрибуторской компании "Статус-групп" (подала заявление о собственном банкротстве в феврале 2018 года)". "Долг "Статуса" перед предприятиями "Кристалл-Лефортово" превышает 6 млрд рублей и в процедуре банкротства, вероятно, будет признан безнадежным к взысканию", - цитировало тогда издание директора ГК по маркетингу Аллу Постнову.

Холдинг "Кристалл-Лефортово" основан в 1999 году, входит в число пяти крупнейших производителей водки и ликеро-водочной продукции в РФ.