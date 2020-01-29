Улетел, но обещал вернуться: мужчина, бросивший сыновей в Шереметьево, дает показания в СКР
  
Попытка не удалась: в ПАСЕ подтвердили полномочия делегации РФ
   
Сдержать натиск инфекции: Забайкалье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
29.01.20 12:43

Песков: президент не думает о переименовании его поста в "верховного правителя"

© РИА Новости. Григорий Сысоев
29 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле назвали предложение переименовать должность президента РФ в "верховного правителя" лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции и заявили, что у главы государства Владимира Путина нет позиции по этому вопросу.

"В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию - ИФ) поступает очень много предложений. В этом, собственно, и заключается цель дискуссии - собрать мнения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам.

Он пояснил, что "глава государства выдвинул свою инициативу и уже далее в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера".

"Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то будут отсеиваться, какие-то - приниматься, какие-то - нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии. Поэтому пока это идет в режиме дискуссии", отметил Песков.

Отвечая на вопрос, что думает сам Путин по поводу этой инициативы, его пресс-секретарь заметил: "Это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений".

Пескова также спросили и о прозвучавшем на заседании рабочей группы предложении перенести федеральные министерства в регионы.

"Речи об этом не идет", - ответил он.

С идеей переименовать президента РФ в "верховного правителя" ранее выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.01.20 16:10
Для проезда в Москве и Подмосковье сделают единую транспортную карту
.
  29.01.20 15:32
Голикова: риск проникновения в Россию нового коронавируса существует
.
  29.01.20 15:03
СКР намерен предъявить обвинение задержавшим Голунова полицейским
.
  29.01.20 14:29
Защита обжаловала приговор генералу Чваркову, осужденному за мошенничество
.
  29.01.20 12:45
Завод по производству лекарств построят в Зеленограде
.
  29.01.20 12:37
Песков: у Кремля нет намерений и возможностей вмешиваться в расследование "дела Голунова"
.
  29.01.20 12:34
Собянин и Зёдер подписали заявление о сотрудничестве между Москвой и Баварией
.
  29.01.20 12:21
Суд признал банкротом московское ООО "Кристалл-Лефортово"
.
  29.01.20 11:48
На городских водоемах в Москве за год спасено более 100 человек
.
  29.01.20 11:44
Кучерена предложил привлечь к ответственности по "делу Голунова" полицейских начальников


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket