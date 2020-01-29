Песков: президент не думает о переименовании его поста в "верховного правителя"

29.01.20 12:43

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле назвали предложение переименовать должность президента РФ в "верховного правителя" лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции и заявили, что у главы государства Владимира Путина нет позиции по этому вопросу.

"В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию - ИФ) поступает очень много предложений. В этом, собственно, и заключается цель дискуссии - собрать мнения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду журналистам.

Он пояснил, что "глава государства выдвинул свою инициативу и уже далее в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера".

"Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то будут отсеиваться, какие-то - приниматься, какие-то - нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии. Поэтому пока это идет в режиме дискуссии", отметил Песков.

Отвечая на вопрос, что думает сам Путин по поводу этой инициативы, его пресс-секретарь заметил: "Это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу. Там очень много разных предложений".

Пескова также спросили и о прозвучавшем на заседании рабочей группы предложении перенести федеральные министерства в регионы.

"Речи об этом не идет", - ответил он.

С идеей переименовать президента РФ в "верховного правителя" ранее выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.