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29.01.20 16:03
Ярославская область в 2020г направит 8,2 млрд руб на ремонт дорог
"1,29 млрд рублей из общей суммы - (поступят на ремонт дорог - ИФ) из федерального бюджета, и все они предусмотрены софинансированием на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента дорожного хозяйства Евгения Моисеева.
В целом финансирование реализации в области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году составит 3,867 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт 42 участков дорог протяженностью 178 км. Из них 148,5 км - регионального значения, 29,5 км - местного.
В этом году запланирована реконструкция автомобильной дороги Крюково- Харинское- Митинская со строительством моста через реку Сутку в Мышкинском районе.
Кроме того планируется реконструкция мостов через реку Печегду на автомобильной дороге Ярославль- Рыбинск в Тутаевском районе и через реку Кондру на направлении Глебовское- Тарантаево в Ярославском районе.
Предусмотрены средства на ремонт моста через реку Ветху в Пошехонском районе на автодороге Сергиев Посад- Калязин- Рыбинск- Череповец.
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