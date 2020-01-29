Ярославская область в 2020г направит 8,2 млрд руб на ремонт дорог

29.01.20 16:03

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29 января. Interfax-Russia.ru - Ярославская область в 2020 году планирует направить 8 млрд 168 млн рублей на ремонт 250 км дорог и 672 погонных метров мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"1,29 млрд рублей из общей суммы - (поступят на ремонт дорог - ИФ) из федерального бюджета, и все они предусмотрены софинансированием на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента дорожного хозяйства Евгения Моисеева.

В целом финансирование реализации в области национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году составит 3,867 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт 42 участков дорог протяженностью 178 км. Из них 148,5 км - регионального значения, 29,5 км - местного.

В этом году запланирована реконструкция автомобильной дороги Крюково- Харинское- Митинская со строительством моста через реку Сутку в Мышкинском районе.

Кроме того планируется реконструкция мостов через реку Печегду на автомобильной дороге Ярославль- Рыбинск в Тутаевском районе и через реку Кондру на направлении Глебовское- Тарантаево в Ярославском районе.

Предусмотрены средства на ремонт моста через реку Ветху в Пошехонском районе на автодороге Сергиев Посад- Калязин- Рыбинск- Череповец.