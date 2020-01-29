Защита обжаловала приговор генералу Чваркову, осужденному за мошенничество

29.01.20 14:29

© РИА Новости. Сергей Пятаков

29 января. Interfax-Russia.ru - Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал жалобу адвокатов на приговор экс-заместителю начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Сергею Чваркову, осужденному к условному сроку за особо крупное мошенничество.

"В суд поступили апелляционные жалобы от трех адвокатов, которые просят отменить приговор в отношении Чваркова", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Ранее военный суд приговорил Чваркова к трем годам лишения свободы условно. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело, по которому обвиняемым стал Чварков, было возбуждено весной 2018 года. По версии следствия, офицер похитил 4,3 млн рублей, выделенных на зарплаты гражданским сотрудникам академии Генштаба, при реализации госконтракта с АО "НПО РусБИСтех".

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Чваркову наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима со штрафом в 450 тыс. рублей и лишением воинского звания.

Чварков, не признавший вину, и его защита настаивали на оправдательном приговоре.

Чварков ранее возглавлял Главное управление по работе с личным составом Вооруженных сил. В 2016 году он руководил Координационным центром по примирению враждующих сторон в Сирии.