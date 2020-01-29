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СКР намерен предъявить обвинение задержавшим Голунова полицейским

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
29 января. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет РФ сообщил, что пятерым бывшим сотрудникам полиции, причастным к незаконному задержанию журналиста издания Meduza Ивана Голунова, вскоре будет предъявлено обвинение, они подозреваются в покупке наркотиков и фальсификации доказательств вины журналиста.

"По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак, а также в жилище. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств",- сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, задержаны экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

"Все они задержаны, с ними проводятся следственные действия и в ближайшее время следствие предъявит фигурантам обвинение", - заявила Петренко.

Между тем среди задержанных не фигурирует Андрей Щиров - начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД, ранее уволенный вслед за пятерыми подчиненными.

Ранее в среду сообщалось, что пятеро бывших сотрудников полиции допрашиваются следователями в рамках дела о неправомерном задержании и уголовном преследовании журналиста Голунова.

Журналист подтвердил "Интерфаксу" эту информацию.

Голунов был задержан 6 июня прошлого года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально делом Голунова занималась московская полиция. После освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, столичный главк полиции начал проверку сотрудников, задерживавших Голунова. В июне по решению Генпрокуратуры дело передали в Следственный комитет.

В связи с "делом Голунова" лишились должностей два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Сотрудники Коновалов, Сергалиев, Феофанов, Уметбаев, начальник отделения Ляховец, а также начальник отдела УВД Щиров были уволены из органов МВД.

В настоящее время в отношении бывших полицейских расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что "против" пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. В свою очередь, сам журналист и его защита поясняли, что дело возбуждено по факту совершенного преступления, а не в отношении каких-либо конкретных или неустановленных лиц.

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