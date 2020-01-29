Младших школьников Подмосковья обеспечат бесплатным горячим питанием с нового учебного года

29.01.20 15:18

© РИА Новости. Алексей Куденко

29 января. Interfax-Russia.ru - Бесплатное горячее питание будет предоставлено ученикам начальной школы в Московской области с сентября 2020 года, сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы досрочно - с 1 сентября 2020 года - будем кормить всех малышей - с первого по четвертый класс - бесплатным (...) качественным питанием", - сказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что бесплатное горячее питание ученики начальных классов по всей стране начнут получать не позднее 1 сентября 2023 года.