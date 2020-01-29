Голикова: риск проникновения в Россию нового коронавируса существует

29.01.20 15:32

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 января. Interfax-Russia.ru - Случаев заражения новым коронавирусом в России не обнаружено, но риск его проникновения в страну существует, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она напомнила, что правительство РФ еще в конце декабря предприняло ряд шагов по нераспространению заболевания. В частности, усилен мониторинг за эпидемиологической обстановкой, усилен контроль на пунктах пропуска на границе РФ, отработаны действия медиков на случай обнаружения этого вируса у пациентов. Кроме того, по ее словам, проработаны "вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения".

"За период мониторинга нами было выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из заболевших коронавируса не обнаружено. Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но тем не менее это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса", - сказала она.

По ее словам, власти РФ проводят все необходимые мероприятия. "Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", сейчас ведутся", - сообщила вице-премьер.

Она также отметила, что ведется взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и Китаем. "Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют", - добавила вице-премьер.

По словам Голиковой, Новосибирский центр "Вектор" уже разработал две тест-системы, которые в настоящее время там изготовляются, "возможности изготовления этих тест-систем, чтобы обеспечить всю территорию России для выявления коронавируса, существенно растут день ото дня, потому что наращивается объем производства".

Она отметила, что граждане России ответственно подходят к процедурам обследования на новый вирус. "Я должна сказать большое спасибо нашим гражданам, потому что они очень ответственно к этому относятся. Когда приходят рейсы из Китая и наших граждан проверяют, они совершенно спокойно реагируют на возможные ситуации задержки исключительно из целей проверки", - сказала Голикова.

В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день в центре "Вектор" производится около 25 тысяч исследований в неделю на базе созданных тест-систем.

"Мы увеличиваем производство тест-систем где-то вдвое, а еще через неделю увеличим в четыре раза. Потребности для Российской Федерации в достаточной степени закрыты", - сказала она.

Попова также сообщила, что Россия координирует свою работу по противодействию вирусу с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

Она отметила, что страны ЕАЭС также испытывают потребность в подобных тест-системах. "Если будет ваше поручение и разрешение, мы могли бы поделиться с коллегами из других стран этой системой, чтобы и там эта защита возникла", - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что на сегодняшний день уже досмотрено больше 20 тысяч рейсов, прибывающих в Россию из регионов, где есть риски по коронавирусу, уже осмотрено более 1 млн человек.

Попова также отметила, что в связи со скорым наступлением сезона роста заболевания гриппа в РФ, ведется усиленная работа по увеличению точности диагностики, "чтобы не смешать и различать одно от другого".

Попова добавила, что практически все регионы уже утвердили планы по борьбе с новым коронавирусом, среди них Москва, Калининградская, Курская, Смоленская области и др. "Мы продолжаем эту работу, и постараемся защитить население России от вируса", - резюмировала она.