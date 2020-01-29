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29.01.20 15:50
Минсельхоз: закон об идентификации животных в РФ может быть принят до конца года
"Остались незначительные, на мой взгляд, уточнения, законопроект уже направлен в Госдуму. Планируем, что в весеннюю сессию он пройдёт первое чтение и до конца года (будет - ИФ) принят, потому что ряд позиций, как записано в проекте, вступает в силу с 2021 года", - заявил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на XI съезде Национального союза производителей молока в среду.
По его словам, замечания к законопроекту остались только у Минэкономразвития. "Они, как всегда, не понимают, как ветеринарная служба будет учитывать кошечек и собачек. Вчера, к примеру, было сказано: как бабушка будет давать данные по своей козе ветеринарным службам субъектов?", - заявил он.
"Договорились на площадке аппарата правительства в ближайшее время обсудить замечания", - сообщил Увайдов.
Как сообщалось, документ вносит изменения в закон "О ветеринарии", направленные на регулирование отношений, связанных с маркированием и учетом животных. Ветеринарные правила учета и маркирования животных будут разработаны после принятия закона.
Согласно приказу Минсельхоза от 22 апреля 2016 года, который не вступил в силу, идентификации и учету подлежат крупный рогатый скот, олени, верблюды, свиньи, овцы и козы, домашняя птица, пушные звери, пчелы, рыбы, ослы, мулы, лошаки, а также собаки и кошки.
Постановку животных на учет и внесение данных в систему планируется осуществлять бесплатно.
"Маркирование представляет собой нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации. Ветеринарные правила маркирования и учета животных будут, в частности, устанавливать порядок и сроки осуществления маркирования и учета животных, случаи, в которых осуществляется групповое маркирование животных, типы и свойства используемых средств маркирования, перечень сведений, необходимых для учета животных", - сообщала пресс-служба Минсельхоза в конце ноября 2019 года.
Минсельхоз добивается введения идентификации животных уже несколько лет. Предлагаемые меры направлены на обеспечение прослеживаемости животных и продуктов животноводства по принципу "от фермы до прилавка".
Однако, как заявлял в июле прошлого года в Совете Федерации руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, Минэкономразвития два года не согласовывает предложенный законопроект. По его словам, без идентификации скота полноценный экспорт продукции животноводства невозможен. "Если нет идентификации скота, то нет всего цикла прослеживаемости продукции, а именно на это обращают внимание все зарубежные инспекторы, которые приезжают проверять нашу систему обеспечения безопасности продукции, предназначенной на экспорт", - говорил он.
Система идентификации действует в большинстве стран, являющихся крупными экспортерами продукции животноводства. Есть она у ближайших соседей - в Казахстане и Белоруссии.
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