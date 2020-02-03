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03.02.20 14:07

В Москву идут февральские морозы

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что уже в пятницу днем в Московском регионе похолодает до минус 12 градусов.

"На этой неделе случится невероятное: температура впервые за все зимнее время приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод. После сегодняшний слякотной погоды в это даже трудно поверить", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, вся европейская территория России окажется на западной периферии ложбины низкого давления, и уже ближайшей ночью в Московский регион начнет поступать холодный арктический воздух.

В результате в ближайшую ночь и днем во вторник в столице -1...-3, по области до -5 градусов, возможен небольшой снег. В среду ночью уже до -7, днем около -3...5, погода будет облачной, сказал Вильфанд. В четверг ночью -10...-12, днем снова около -5 градусов.

В пятницу ожидается рост атмосферного давления, облаков станет меньше. При прояснениях ночью уже до -15, днем -7...-12 градусов. "Эта температура уже не просто соответствует норме, она на 1 - 1,5 градуса ниже нормы", - сказал метеоролог.

В субботу ночью в Московском регионе прогнозируется до -12...-17 мороза, дневные температуры составят около -10.

Тем не менее, похолодание вряд ли будет длительным. Как пояснил Вильфанд, первые предварительные расчеты показывают, что 9 или 10 февраля начнется постепенное повышение температуры, и велика вероятность, что новая неделя начнется с дневных показателей -3...0.

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