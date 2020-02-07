Бывший вице-премьер Гордеев переходит на работу в Думу

07.02.20 09:34

© РИА Новости. Алексей Никольский

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Экс вице-премьер РФ Алексей Гордеев переходит на работу в Госдуму, заявил журналистам в пятницу заместитель председателя нижней палаты, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной Думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата Государственной Думы будет рассмотрен на Совете Государственной Думы", - сказал Неверов.

Он добавил: "ожидается, что во вторник, 11 февраля, этот вопрос будет рассмотрен Государственной Думой".

Неверов также сообщил, что "освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году".

"Важно, что он является учеником Геннадия Васильевича, в свое время работал у него заместителем министра. В этом есть определенная преемственность", - отметил вице-спикер.

Сергей Неверов подчеркнул, что "Алексей Васильевич - политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером, коллеги его уважают".

"В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной Думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Нагрузка выросла и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия", - сказал Неверов.

Неверов, ныне совмещающий два поста в Госдуме - вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия" напомнил, что "вице-спикер по распределению обязанностей курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран)".

В связи с планируемыми переменами он сообщил, что "сосредоточиться на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами".

По мнению Неверова, "если распределение мандатов пройдет без затяжек, то, вероятно, до конца февраля Алексей Васильевич приступит к работе в Государственной Думе".