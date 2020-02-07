Сноуден хочет продлить вид на жительство в РФ

07.02.20 15:49

© РИА Новости. Владимир Вяткин

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, намерен продлить свой вид на жительство (ВНЖ), который заканчивается в апреле 2020 года, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Кучерена.

"По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД РФ для продления вида на жительство", - сказал адвокат.

Он отметил, что срок действия ВНЖ для американца завершается в апреле этого года, в связи с чем ему заранее нужно подавать документы для продления статуса.

"Мы буквально вчера с ним переговорили, и он попросил меня подготовить соответствующие материалы", - сказал Кучерена.

По словам адвоката, накануне он имел беседу со Сноуденом. "У него все в порядке. Работает. С ним его жена", - добавил собеседник агентства.

На вопрос, не собирается ли беглый американец просить о российском гражданстве, Кучерена ответил: "Я пока с ним этот вопрос не обсуждал".