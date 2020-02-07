Генерал Арсланов, обвиняемый в хищении 6,7 млрд рублей, не признает вину

07.02.20 17:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Халил Арсланов, ставший фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей, отверг обвинение, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

"Свою вину Арсланов не признал", - заявил следователь в 235 гарнизонном военном суде, где в пятницу рассматривается ходатайство следствия об аресте генерала.

Следователь также сообщил, что Арсланов оказывал давление на соучастника по уголовному делу для получения сведений о его показаниях.

"Получены сведения, что с целью получения сведения показаний одним из соучастников преступления Давыдовым, Арсланов предпринимал попытки склонить Давыдова к показу данных им показаний", - заявил следователь в суде.

Следователь отметил, что Арсланов "активно противодействует следствию, оказывает влияние на свидетелей и склоняет к даче ложных показаний, дает указания своим подчиненным для положительных характеристик о его работе".

Генерал вину не признает и утверждает, что дело сфальсифицировано.

Ранее сообщалось, что Арсланов обвиняется в причастности к хищению почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам: "по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно".

В октябре 2019 года ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)

Само уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года, следует из материалов.

Вместе с генералом в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Привлечь к ответственности Арсланова следствие смогло в связи с сотрудничеством других фигурантов, отмечали источники СМИ. Сам генерал находится под подпиской о невыезде, говорил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.