Более 25 км газопроводов реконструируют и построят в Москве

10.02.20 10:11

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10 февраля. Interfax-Russia.ru - В трех округах столицы реконструируют и построят более 25 км газопровода, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение об одобрении проекта планировки территорий в ЮВАО, ЮАО и ТиНАО для реконструкции и строительства газопроводов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по адресу 1-й Кожуховский пр-д, ул. Автозаводская (ЮВАО, ЮАО) планируется провести реконструкцию газопровода низкого давления протяженностью 1,7 тыс. м. Площадь разработки составляет 4,04 га.

Также газопровод высокого давления протяженностью 950 м реконструируют по адресу: ул. Харьковская, д. 1, корп. 1 в Южном административном округе.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, газопроводы реконструируют в связи с длительным сроком их эксплуатации.

Кроме того, в новой Москве по адресу деревня Новомихайловское - деревня Сенькино-Секерино - деревня Елизарово - деревня Уварово планируется построить газопровод высокого и среднего давления протяженностью 22,8 тыс. м.

"Проектируемый газопровод является частью закольцованной газораспределительной сети, нацеленной на распределение газа по территории Первомайского, Михайлово - Ярцевского поселений", - сообщили в Москомстройинвесте.