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10.02.20 10:11
Более 25 км газопроводов реконструируют и построят в Москве
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение об одобрении проекта планировки территорий в ЮВАО, ЮАО и ТиНАО для реконструкции и строительства газопроводов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, по адресу 1-й Кожуховский пр-д, ул. Автозаводская (ЮВАО, ЮАО) планируется провести реконструкцию газопровода низкого давления протяженностью 1,7 тыс. м. Площадь разработки составляет 4,04 га.
Также газопровод высокого давления протяженностью 950 м реконструируют по адресу: ул. Харьковская, д. 1, корп. 1 в Южном административном округе.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, газопроводы реконструируют в связи с длительным сроком их эксплуатации.
Кроме того, в новой Москве по адресу деревня Новомихайловское - деревня Сенькино-Секерино - деревня Елизарово - деревня Уварово планируется построить газопровод высокого и среднего давления протяженностью 22,8 тыс. м.
"Проектируемый газопровод является частью закольцованной газораспределительной сети, нацеленной на распределение газа по территории Первомайского, Михайлово - Ярцевского поселений", - сообщили в Москомстройинвесте.
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