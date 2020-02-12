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12.02.20 16:53

Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о сенаторстве экс-президентов РФ

© РИА Новости. Владимир Федоренко
12 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию, предусматривающей, что бывшие президенты РФ смогут получить пожизненный статус члена Совета Федерации.

"Согласно поправке, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации - после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации", - сказал, комментируя поправку, глава комитета Павел Крашенинников.

По его словам, включать в число сенаторов бывших глав государства целесообразно, "поскольку люди, занимавшие такой пост, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации".

Крашенинников сообщил, что вышеуказанные предложения были инициированы членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, "исходя из изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах".

Глава комитета напомнил, что Совет Федерации "является органом федеральной власти в России, который не имеет сроков полномочий, а функционирует в системе ротации".

"В его ведение входят не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности. Поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента", - пояснил Крашенинников.

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