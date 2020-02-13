Бизнесмен Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие"

13.02.20 11:38

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие", предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Суд постановил: избрать в отношении Минца меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Минца на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - огласила решение судья Ирина Вырышева.

Ранее Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Минца - Дмитрия и Александра. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), они объявлены в межгосударственный розыск.

Как следует из материалов уголовного дела, Минцы стали фигурантами уголовного дела о растрате, расследование по которому началось 17 сентября 2018 года и по которому весной прошлого года заочно был арестован бывший председатель правления банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) Евгений Данкевич.

Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс". Таким образом, утверждает следствие, в интересах Бориса Минца были растрачены 34 млрд рублей.

Речь идет о сделке по размещению на "Московской бирже" 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей. Следствие настаивает, что их реальная стоимость составляет менее половины от номинала.

Минцы отрицают вину. Защита Бориса Минца заявляла об отсутствии самого события преступления, поскольку оспариваемая сделка была совершена в рамках предпринимательской деятельности.

В рейтинге богатейших российских бизнесменов журнала Forbes на начало 2017 года Борис Минц занимал 72-ю позицию.