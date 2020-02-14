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14.02.20 11:55
Объем московского экспорта в 2019 году вырос до $27,8 млрд
"Объем экспорта вырос на 31,88% по сравнению с 2018 годом. Доля столицы в общем объеме российского экспорта составила более 43%, в том числе 20% несырьевого неэнергетического экспорта", - рассказал Ефимов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в свою очередь заявил, что положительную динамику по итогам 2019 года демонстрирует объем экспорта высокотехнологичной продукции российской столицы.
"Объем вырос более чем на 8% и составил $12,2 млрд", - уточнил Прохоров.
По оценкам московской мэрии, всего за прошлый год экспорт промышленной продукции столичными компаниями был осуществлен в 184 страны.
Первое место среди ключевых стран-импортеров занимает Великобритания ($5,6 млрд), второе - Белоруссия ($2,5 млрд). Далее в топе импортеров московских компаний находятся: Казахстан ($2,3 млрд), Китай ($1,87 млрд), США ($1,82 млрд).
Объем экспорта из Москвы в США, несмотря на санкции, по сравнению с 2018 годом вырос на 18,17%.
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