Объем московского экспорта в 2019 году вырос до $27,8 млрд

14.02.20 11:55

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем экспорта московской промышленной продукции в 2019 году составил $27,8 млрд, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам в пятницу.

"Объем экспорта вырос на 31,88% по сравнению с 2018 годом. Доля столицы в общем объеме российского экспорта составила более 43%, в том числе 20% несырьевого неэнергетического экспорта", - рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров в свою очередь заявил, что положительную динамику по итогам 2019 года демонстрирует объем экспорта высокотехнологичной продукции российской столицы.

"Объем вырос более чем на 8% и составил $12,2 млрд", - уточнил Прохоров.

По оценкам московской мэрии, всего за прошлый год экспорт промышленной продукции столичными компаниями был осуществлен в 184 страны.

Первое место среди ключевых стран-импортеров занимает Великобритания ($5,6 млрд), второе - Белоруссия ($2,5 млрд). Далее в топе импортеров московских компаний находятся: Казахстан ($2,3 млрд), Китай ($1,87 млрд), США ($1,82 млрд).

Объем экспорта из Москвы в США, несмотря на санкции, по сравнению с 2018 годом вырос на 18,17%.