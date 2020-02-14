"Победа" открыла свой центр подготовки бортпроводников

14.02.20 12:08

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Победа" открыла собственный авиационный учебный центр для подготовки бортпроводников, передал корреспондент "Интерфакса".

Центр расположен неподалеку от аэропорта "Внуково", где базируется "Победа". Он оборудован тренажерами аварийно-спасательных процедур и реального пожаротушения. В программе обучения 16 предметов: аварийно-спасательная подготовка, конструкция воздушного судна, сервисное общение, профессиональный английский язык, технология работы бортпроводника, авиационная медицина и др. Полная программа подготовки представляет собой интенсивный курс на 320 учебных часов теоретических и практических занятий.

Директор по сервису - начальник службы бортпроводников "Победы" Ласло Сабо отметил: "Больше 80% наших бортпроводников - это ребята с первоначального обучения, они до "Победы" не летали нигде. И мы видим, что почти все они решают остаться в нашей команде и строить свою карьеру в "Победе". Мы знаем этих ребят с их профессионального "рождения" в авиации, мы знаем, что они умеют и чего хотят. Поэтому в прошлом году мы решили реализовать проект собственного учебного центра, чтобы повысить эффективность обучения и подготовки "с нуля", оптимизировать наши расходы на обучение и иметь возможность полностью контролировать качество учебного процесса".

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке, сейчас их у компании 30.