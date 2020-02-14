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14.02.20 12:09
Семь московских долгостроев достроят за счет Фонда дольщиков
"В список объектов вошли: ЖК "Легенда", ЖК "Академ Палас", ЖК "Воскресенское", ЖК "Малыгина 12", ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Остров Эрин" и объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, д.3", - сказали в пресс-службе.
Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, решение о финансировании проектов позволит Фонду обратиться в арбитражный суд с заявлениями о намерении стать приобретателем прав на земельные участки доя завершение строительства.
"Указанная работа будет проведена в соответствии со сроками, отраженными в "Дорожной карте", - сообщила Пятова.
Напомним, в июне 2019 года Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве. В частности, один из документов предполагает создание в регионах некоммерческих организаций (НКО) в форме региональных фондов, которые будут достраивать долгострои на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов.
В октябре был создан Московский фонд защиты прав дольщиков.
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