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19.02.20 13:37
Москву украсят к 23 февраля
"На медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа появятся тематические открытки, а на цифровых билбордах - поздравительные видеоролики", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, праздничное панно украсит фасад здания Государственной Думы, а на 100 столичных улицах, в том числе Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Большой Якиманке, проспекте Мира, зажжется праздничная подсветка.
"Праздничную архитектурно-художественную подсветку включат и на фасадах домов-книжек на Новом Арбате, вечером 22 и 23 февраля там будут транслировать видео с изображениями солдат, орденов и медалей", - добавил собеседник агентства.
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