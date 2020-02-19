Москву украсят к 23 февраля

19.02.20 13:37

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 400 плакатов с поздравлениями разместят на московских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах в честь Дня защитника Отечества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства в среду.

"На медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа появятся тематические открытки, а на цифровых билбордах - поздравительные видеоролики", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, праздничное панно украсит фасад здания Государственной Думы, а на 100 столичных улицах, в том числе Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Большой Якиманке, проспекте Мира, зажжется праздничная подсветка.

"Праздничную архитектурно-художественную подсветку включат и на фасадах домов-книжек на Новом Арбате, вечером 22 и 23 февраля там будут транслировать видео с изображениями солдат, орденов и медалей", - добавил собеседник агентства.