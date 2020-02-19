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19.02.20 14:31
Госдума может рассмотреть поправки в бюджет в первом чтении 4 марта
Он напомнил, что поправки в закон о бюджете рассматриваются Госдумой в приоритетном порядке, максимальный срок их рассмотрения составляет 25 дней. "Естественно, главная задача этого закона была сформулирована президентом - чтобы люди получили те средства, о которых говорилось в послании, как можно быстрее, поэтому комитет, естественно, будет строить свою работу для того, чтобы максимально этот срок прохождения законопроекта в Государственной Думе был сокращен. Естественно, без ущерба содержательности рассмотрения", - сказал депутат.
По словам Макарова, замечания, предложения и отзывы по поправкам планируется представить в комитет до 2 марта с тем, чтобы уже 2 марта комитет мог рассмотреть на своем заседании законопроект в полном объеме. "В этом случае в первом чтении мы бы могли вынести законопроект на заседание Государственной Думы на 4 марта", - сказал депутат.
Уведомление о внесении поправок в бюджет на 2020-2022 годы было опубликовано в базе данных нижней палаты парламента в среду.
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