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21.02.20 15:42
Более 17 млрд руб. инвестиций планируют привлечь в экономику Ивантеевки за два года
"С 2019 года на территории города реализуется 14 проектов, которые предполагают объем инвестиций более 17 млрд руб. (...) к 2022 году", - сказал Красноцветов, выступая с отчетом перед населением о проделанной работе в 2019 году и планах на 2020 год.
Красноцветов добавил, что реализация этих проектов позволит создать в городском округе свыше двух тыс. рабочих мест.
Одним из таких проектов станет расширение производственно-складского комплекса финской компании Huhtamaki. Компания планирует вложить в реализацию этой инициативы более 3,5 млрд руб.
Как сообщалось, осенью 2019 года Huhtamaki запустило линию по выпуску яичной упаковки с производительностью 84 млн единиц продукции в год на заводе в Ивантеевке.
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