Более 17 млрд руб. инвестиций планируют привлечь в экономику Ивантеевки за два года

21.02.20 15:42

© РИА Новости. Илья Питалев

21 февраля. Interfax-Russia.ru - Свыше десяти инвестиционных проектов собираются реализовать в подмосковной Ивантеевке к 2022 году, сообщил в пятницу глава городского округа Максим Красноцветов.

"С 2019 года на территории города реализуется 14 проектов, которые предполагают объем инвестиций более 17 млрд руб. (...) к 2022 году", - сказал Красноцветов, выступая с отчетом перед населением о проделанной работе в 2019 году и планах на 2020 год.

Красноцветов добавил, что реализация этих проектов позволит создать в городском округе свыше двух тыс. рабочих мест.

Одним из таких проектов станет расширение производственно-складского комплекса финской компании Huhtamaki. Компания планирует вложить в реализацию этой инициативы более 3,5 млрд руб.

Как сообщалось, осенью 2019 года Huhtamaki запустило линию по выпуску яичной упаковки с производительностью 84 млн единиц продукции в год на заводе в Ивантеевке.