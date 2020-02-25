Власти Москвы могут выделить 115 млрд руб. на дороги и инфраструктуру для дачных поселков

25.02.20 10:37

© РИА Новости. Владимир Трефилов

25 февраля. Interfax-Russia.ru - На строительство дорог, системы водоснабжения, электросетей и линий газоснабжения к садовым поселкам москвичей необходимо потратить почти 115 млрд рублей, сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин во вторник.

"Мы внимательно изучаем запросы собственников участков в садоводческих объединениях. Наиболее актуальными садоводы считают вопросы строительства и ремонта подъездных дорог, линий электроснабжения, водоснабжения, а также газификации почти 125 тысяч участков", -сказал Жидкин.

По его словам, специалисты подсчитали, что для реализации всех обращений садоводов потребуется 114,49 млрд. руб. бюджетных средств.

"Всего для качественного улучшения условий проживания и транспортного обслуживания садовых поселков требуется построить или реконструировать в общей сложности 7197 объектов инфраструктуры. Главная задача - сделать жизнь в СНТ для уезжающих за город на лето или живущих там постоянно такой же комфортной, как в Москве", - отметил глава департамента.

Жидкин напомнил, что этими вопросами занимаются специалисты подведомственного департаменту Государственного казенного учреждения Москвы "Развитие Московского региона".