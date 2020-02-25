Более 2 тыс. домов в России признаны недостроями с дольщиками

25.02.20 17:26

© РИА Новости. Григорий Сысоев

25 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 2 тыс. домов в России в настоящее время признаны проблемными, по ним открыто конкурсное производство, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"В категории, где мы на 100% имеем обманутых дольщиков, где открыто конкурсное производство и введена иная процедура банкротства, находятся 2 086 домов и порядка 133 тысяч граждан", - сказал Якушев во вторник на встрече с членами Совета Федерации.

Он отметил, что также в регионах России есть дома, которые физически достроены, но по ним не доработана документация.

"Нам нужно приложить дополнительные усилия для того, чтобы эти дома были достроены. Поэтому на 100% сказать, что мы по ним не имеем обманутых дольщиков, мы не можем", - подчеркнул министр.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что число обманутых дольщиков в 2020 году может увеличиться в связи с переходом на новую схему финансирования строительства. Также он призвал глав регионов своевременно заниматься проектами, не дожидаясь, пока они перейдут в категорию проблемных.

В настоящее время в РФ реализуется программа, направленная на отказ от долевого строительства жилья и переход к проектному банковскому финансированию. С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.