Минпросвещения РФ не поддерживает идею штрафов за оскорбление учителей

26.02.20 15:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 февраля. Interfax-Russia.ru - Штрафные санкции за оскорбление педагогических работников вряд ли помогут выстроить доверительные отношения между учителями и родителями, считают в Министерстве просвещения России.

"Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями", - отмечается в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В сообщении говорится, что для сведения к минимуму конфликтных ситуаций необходим комплексный подход: улучшение качества образования, поддержка педагогов, работа над престижем труда учителей, а также "повышение информированности родителей об учебе детей".

"Важно создать в школе атмосферу взаимного уважения, и министерство активно работает в этом направлении", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что реализуют нацпроект "Образование", в рамках которого развивается сеть центров помощи родителям и оказывается поддержка НКО, работающих в этой сфере. Также в Минпросвещения отмечают, что в школах становится все больше психологов, которые могут работать со всеми участниками образовательного процесса. Также создаются онлайн-сервисы, где можно проверить успеваемость и успехи ребенка, напоминают в пресс-службе.

Ранее Общероссийский профсоюз образования предложил ввести штраф за оскорбление педагогического работника в размере от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, до 50 тыс. для должностных лиц и до 150 тыс. - для юридических лиц (с соответствующими поправками в КоАП). В профсоюзе также настаивают на введении новой статьи в Уголовный кодекс - "Насильственные действия в отношении педагогического работника", с санкцией в виде лишения свободы сроком до трех лет (до шести лет, если действовала группа лиц, применялось оружие или имел место тяжкий или средней тяжести вред здоровью).