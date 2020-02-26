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26.02.20 15:48

Путин: необходимо повысить безопасность перевозок в такси

© РИА Новости. Алексей Куденко
26 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин сообщил о значительном увеличении в 2019 году гибели и травматизма пассажиров такси в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

"Повышенное внимание нужно уделить соблюдению требований перевозок пассажиров. Да, с автобусными перевозками в прошлом году наметились некоторые положительные сдвиги, но при этом более чем в полтора раза возросло количество ДТП, совершенных водителями такси", - сказал Путин в среду на заседании коллегии МВД по итогам работы ведомства в 2019 году.

Президент призвал активнее и содержательнее участвовать в реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", шире применять современные технические средства контроля и автоматизированные системы, тщательней следить за качеством подготовки водителей в автошколах и за оказанием экстренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших с мест ДТП.

Регулирование сегмента такси и агрегаторов такси относится к компетенции Минтранса. С 2018 года отрасль начала заниматься подготовкой законопроекта, который упорядочил бы работу агрегаторов и возложил на них ответственность за обеспечение безопасности пассажиров.

Сервисы заказа такси "Везёт", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддержали новую законодательную инициативу, подчеркнув, однако, что ряд ее положений нуждается в доработке. В конце 2019 года документ был внесен в думу, но в начале 2020 года его вернули авторам. Формально возврат объяснялся тем, что документ посчитали альтернативным уже существующему и прошедшему первое чтение законопроекту о такси от 2015 года.

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