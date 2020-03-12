Контактировавших с Катасоновым депутатов ГД обследуют на коронавирус

12.03.20 14:56

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

12 марта. Interfax-Russia.ru - Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил о предлагаемых мерах в связи с тем, что депутат Сергей Катасонов после поездки во Францию продолжал посещать Думу и контактировать с коллегами.

"Те, кто непосредственно общался с депутатом Катасоновым, было бы уместно, я могу походатайствовать, чтобы им организовали обследование", - заявил Онищенко на заседании Госдумы в четверг.

Онищенко добавил, " что касается нашего зала, конечно, нужно сделать влажную обработку с применением дезинфицирующих средств (...) необходимо будет провести очень интенсивную вентиляцию этого зала, с преимущественной работой вытяжной вентиляции на выкачку".

Ранее в четверг лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что входящий в его фракцию депутат Катасонов в частном порядке был во Франции, и по возвращению без прохождения карантина продолжил посещать заседания Думы. Жириновский назвал поведение депутата недопустимым и предложил лишить его депутатских полномочий.

После заявлений Жириновского часть депутатов ЛДПР покинул зал. Также депутаты освободили ряд, где сидел Катасонов, ряд снизу и ряд сверху от его рабочего места в зале заседаний Госдумы.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что нужно аннулировать пропуск для Катасонова в Государственную Думу. Володин высказал мнение что Катасонову, его помощникам и тем, кто общался с депутатом, необходимо пройти карантин.