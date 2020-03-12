Российская валюта впервые с 2016 года достигла отметки 75,14 руб./$1

12.03.20 15:53

© РИА Новости. Мария Девахина

12 марта. Interfax-Russia.ru - Российский рубль усилил падение по отношению к доллару и евро в середине дня четверга на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; доллар преодолел отметку 75 руб./$1 впервые с конца февраля 2016 года.

Курс доллара США составил 75,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,19 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,4025 руб./EUR1, подорожав на 2,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к этому времени на 2,22 рубля - до 79,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 13 марта на 2,56 рубля, до 74,0274 руб./$1, и поднял курс евро на 2,64 рубля, до 83,6584 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль вновь заметно снижается к доллару и евро в четверг днем на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за опасений негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. Кроме того, негативное влияние на динамику нацвалюты оказывает падение нефтяных котировок из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Продажи валюты Центробанком оказывают лишь косметическую поддержку рублю, не меняя общий настрой; эффект от этих действий регулятора, скорее всего, проявится лишь через некоторое время, так как здесь важен накопленный объем валютных продаж, но локально существующие объемы не способны сдержать падение, полагают аналитики.

В свою очередь цены на нефть ускорили падение на торгах в четверг на растущих опасениях падения спроса. На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $33,45 за баррель, что на 6,54% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 5,91% - до $31,03 за баррель.

Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), запланированное на 18 марта, вероятно, будет отменено, хотя пока окончательного решения еще нет, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в нынешних условиях целесообразнее провести заседание техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции, при этом высказал сомнения насчет даты.

"Риски для российской валюты по-прежнему остаются крайне высокими на фоне близких к паническим настроений на глобальных площадках, которые продолжают падать, реагируя на ускорение распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая и на растущие риски рецессии. Нефтяной рынок также остается под давлением, цены на нефть марки Brent находятся ниже $34 за баррель. Уход нерезидентов с российского рынка суверенного долга, который проявляется в резком росте доходностей на рынке ОФЗ, выступает сейчас одним из основных рисков для рубля. В четверг в 15:45 мск станут известны итоги заседания Европейского ЦБ, на котором от регулятора ожидают снижения ставки на 10 базисных пунктов и анонса дополнительных мер по поддержанию ликвидности. Это решение может стать локальным поводом для ослабления евро и снижения давления на рубль в паре с европейской валютой. Однако устойчивая стабилизация рубля возможна лишь при появлении признаков замедления распространения эпидемии, что вряд ли возможно на горизонте марта", - считают эксперты Нордеа банка.

В свою очередь аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отмечает, что тектонические изменения на рынке нефти, где котировки Brent упали в марте с $55,4 до $34 за баррель из-за развала ОПЕК+ и распространения коронавируса, вносят кардинальные изменения в платежный баланс РФ. При сохранении текущих котировок нефти и курса рубля сальдо счета текущих операций в оставшиеся месяцы этого года может оказаться отрицательным и составит "минус" $28,6 млрд ("минус" $11,4 млрд по итогам года), что не покроется объемом продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в рамках бюджетного правила (около $9 млрд) и приведет к исчерпанию избытка валютной ликвидности в банковском секторе. Такая оценка сделана в предположении падения импорта услуг по транспорту и поездкам (в 2 раза год к году) из-за коронавируса, роста ВВП в номинальном выражении (реализация нацпроектов), что будет ограничивать снижение импорта. "Также мы не предполагаем заметный рост экспорта газа и нефти в физическом выражении. Однако по итогам марта ожидается сальдо все еще положительным ($2,8 млрд), что сдерживает сейчас рубль от дальнейшего ослабления. Кроме того, поддержку рублю оказывают ожидания, что ОПЕК+ в ближайшие месяцы вновь договорится о сокращениях", - пишет Порывай.

"Уже в апреле, когда сальдо станет отрицательным ("минус" $1,6 млрд), а на нефтяной рынок придет дополнительный объем нефти от Саудовской Аравии, которая обещала нарастить добычу на 3 млн баррелей в сутки, рубль может продемонстрировать движение в район 80 руб./$1. По нашей оценке, это равновесный уровень при текущей нефти. Негативное влияние на курс в этом году окажет и отсутствие притока капитала нерезидентов в госсектор или даже вывод капитала, который в прошлом году оказал существенную поддержку курсу рубля", - полагает аналитик Райффайзенбанка.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) продемонстрировали в четверг снижение по сравнению с предыдущим торговым днем благодаря мерам российских регуляторов по насыщению рынка краткосрочной ликвидностью, вместе с тем стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов выросла, отражая опасения участников рынка относительно возможного роста ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 3 б.п., до 6,18% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 4 б.п. - до 6,33% годовых, на срок 3 месяца - на 9 б.п., до 6,38% годовых, на срок 6 месяцев - на 5 б.п., также до 6,38% годовых.