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20.03.20 16:58

Коронавирус у 20 жителей Красноярска не подтвердился

© РИА Новости. Алексей Даничев
20 марта. Interfax-Russia.ru - Исследования анализов 20 пациентов красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дали отрицательный результат, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе медучреждения.

"Недавно пришли анализы 20 пациентов, и они отрицательные. Результаты исследований еще 10 человек, оставшихся под наблюдением, придут в ближайшие дни", - сообщил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Алексея Подкорытова сообщалось, что в Красноярске в стационаре находятся 30 жителей краевого центра, у которых подозревают наличие коронавируса.

В настоящее время в крае зарегистрировано четыре случая заражения Covid-19, все граждане вернулись в Красноярск из стран Европы. В регионе введен повышенной готовности в связи с угрозой распространения нового вируса.

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