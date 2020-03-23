Диагноз COVID-19 будет ставиться по первичному положительному тесту из московской лаборатории

23.03.20 12:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 марта. Interfax-Russia.ru - Первичные положительные тесты на коронавирус больше не будут направлять из Москвы на проверку в новосибирский центр "Вектор", сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"" (в Новосибирске). Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве", - сообщили журналистам в оперативном штабе.

По словам собеседника агентства, все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь. "Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве", - сказали в штабе.