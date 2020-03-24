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24.03.20 10:25

Депздрав: умершая пациентка больницы в Коммунарке не болела COVID-19

© РИА Новости. Александр Кряжев
24 марта. Interfax-Russia.ru - Пожилая москвичка, скончавшаяся в столичной больнице в Коммунарке, имела отрицательный анализ на коронавирус.

"Департамент здравоохранения Москвы по факту сообщений в СМИ о смерти пациентки выступает с опровержением. Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания", - сообщили журналистам во вторник в депздраве Москвы.

Там уточнили, что женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.

"Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию, отрицательный", - подчеркнули в департаменте.

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