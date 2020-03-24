Собянин: около 500 человек в Москве находятся под подозрением на коронавирус

24.03.20 14:55

© РИА Новости. Алексей Дружинин

24 марта. Interfax-Russia.ru - Динамика заражения коронавирусом в Москве достаточно высокая, может быть заражено до 500 человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В настоящее время у нас около 500 (человек под подозрением - ИФ). Часть еще неподтвержденных. Видим, что реально где-то 80-90% подтвердится. Это не имеет значения, 400-500 - динамика, то есть, достаточно высокая. Это серьезная история", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам здравоохранения.

Кроме того, продолжил мэр, многие из тех, кто вернулся из-за рубежа, не проходили тестирование на коронавирус, а приняли решение о самоизоляции в своих жилищах.

"Чувствуют себя хорошо - и слава богу, пусть и находятся (дома). Но реально тех, кто болен, значительно больше. Мы чувствуем динамику и начали разворачивать уже другие меры и другие объемы больничной сети и тестирования. Вчера сделали 3 тыс. тестов, до конца недели будут 13 тыс. делать на наших лабораториях", - сказал мэр.

Он сообщил, что в больнице в поселке Коммунарка идет апробация различных тест-систем, в том числе зарубежных, чтобы потом тиражировать наиболее эффективные.

Из числа заболевших восемь человек находятся в столичных больницах в состоянии средней тяжести, отметил столичный градоначальник.

"Вообще у нас восемь больных средней тяжести, из них два высокой степени тяжести. Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й, по-моему", - сказал Собянин.

Он пояснил, что больные в состоянии высокой степени тяжести находятся на искусственном дыхании.

Говоря о мерах борьбы с коронавирусом, Собянин предложил распространить требования к пожилым людям в Москве оставаться дома на другие регионы с высокой динамикой заболевания.

"Реально сегодня вырисовывается группа риска - пожилые люди старше 65 лет. Мы определили для них карантин - с четверга (26 марта) они будут сидеть все дома. Даже те, которые работают, переходят на больничный. Мне кажется, что такую же аналогичную меру нам необходимо рекомендовать тем (регионам), у которых есть приличная динамика (роста заболеваемости коронавирусом)", - сказал мэр Москвы.

По его словам, это необходимо сделать, в частности, в Санкт-Петербурге, "это надо делать во всех городах-миллионниках".

"Самая главная проблема у нас теперь будет именно с ними (люди старше 65 лет). У них самое тяжелое протекание болезни", - заявил Собянин.

Он сообщил, что совместно с администрацией президента РФ подготовлено поручение для регионов по этому вопросу, рассчитано, сколько для этого региона необходимо иметь коек, "отработали стандарт этих коек, стандарт больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ".

Собянин сказал, что во вторник будет подписано соответствующее поручение регионам.

В настоящее время в Москве проживает почти 1,8 млн человек старше 65 лет, большинство из них обязаны соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

"В настоящее время в Москве проживает почти 1,8 млн человек старше 65 лет", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте труда и социальной защиты населения столицы во вторник.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном режиме самоизоляции для граждан старше 65 лет. Исключения составляют руководители и сотрудники предприятий, организаций, учреждений и органов власти "чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования". Также режим самоизоляции не применим к работникам здравоохранения.

Кроме того, в эти же даты самоизоляцию необходимо соблюдать имеющим сахарный диабет, хронические болезни легких (астму), бронхоэктазию, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, имеющм трансплантированные органы и ткани, хронические болезни почек, злокачественные новообразования, а также перенесшим инфаркт и инсульт. Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология).